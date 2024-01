BBB 24: Davi leva bronca da produção após tocar em assunto sensível

Durante a madrugada desta sexta-feira (26), Davi Brito foi chamado atenção mais uma vez pelo Big Boss, por infringir uma das regras do “BBB 24". O brother conversava com a sister Beatriz no jardim, relembrando a época em que trabalhava como motorista de aplicativo.

Contudo, o assunto teria tomado uma direção um pouco mais pesada e o baiano contou que já viu a morte na sua frente várias vezes. Mas, imediatamente a produção chamou atenção do rapaz e o assunto foi finalizado sem que ele entrasse em maiores detalhes.

Nessa semana, esta foi a segunda vez que Davi Brito foi chamado atenção pela produção por infringir regras do programa. Na última quarta-feira (24), o brother começou a cochilar no sofá da sala, porém, pelas regras do programa, isso é errado: os participantes só podem dormir no quarto.

Davi vira alvo

Enquanto Davi Brito usou a madrugada para esclarecer algumas situações de jogos e até mesmo reconhecer algumas falhas, o brother se tornou pauta entre Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Bin Laden. Os camarotes reclamaram por horas sobre a postura do baiano no jogo.



Em uma das conversas, eles afirmaram que Davi é uma pessoa manipuladora e citaram que a sister Isabelle está sendo manipulada por ele. Inclusive, a cantora explica aos aliados todos os sinais que a fazem acreditar que se trata de uma pessoa manipuladora e afirma que essas pessoas costumam mentir e se fazer de vítima. Ela ainda relembra quando começou a entender dessa forma. "No dia que ele gritou pela segunda vez, eu comecei a despertar", recorda Wanessa Camargo.

"Ficou muito claro pra mim. Todas as coisas que eu aprendi na minha vida sobre pessoas manipuladoras, esse menino tem. Todos os sinais, todos. Eu não queria colocar isso porque eu estava, internamente ainda, olhando, observando, porque é, pra mim, uma coisa muito séria, colocar isso em alguém, sendo que eu conheci uma pessoa há duas semanas", completa Wanessa.

o davi cantando e dançando com a beatriz e a wanessa camargo no fundo NÃO SE AGUENTANDO dps de ter passado a madrugada falando absurdos do davi

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk#BBB24 pic.twitter.com/czlhYMTJVB — any ???? · ???? (@anysayyy) January 26, 2024