BBB 24: Deniziane e Matteus se rendem e movimentam edredom

Enquanto alguns brothers se preocupavam com novas estratégias para o jogo do "BBB 24", outros movimentaram o edredom. Isso mesmo, queridos leitores, o primeiro beijo da edição saiu. Deniziane e Matheus dormiram juntos e trocaram um leve beijo e se esconderam embaixo do edredom.

Quem acompanha as câmeras 24 horas foram surpreendidos com Deniziane e Matteus sussurrando e movimentando o edredom no Quarto Fada. Em certo momento, o gaúcho riu e disse: "Você é muito engraçada". E se você pensa que o chamego parou por aí, estão enganados.

Na manhã de hoje, os pombinhos esquentaram o clima na cozinha. A dupla ficou abraçada e trocando vários chamegos. Matheus beijou o pescoço de Deniziane, que continua afirmando ser muito difícil para ela. Os dois chegam a sussurrar "gostoso" e "gostosa" um para o outro.

Na web, os internautas foram à loucura com a possível formação do novo casal: "Até que fim se beijaram... adorei esse acontecimento", comentou um seguidor. Outra fã brincou: "Eles já fizeram tanta coisa que o beijo é o de menos". "Eles estão na melhor fase, a do flerte e vivendo a experiência do BBB", apoiou uma internauta.