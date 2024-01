João Guilherme e Luísa Sonza são flagrados em clima de romance

O romance com Bruna Marquezine mal acabou e o ator João Guilherme já deixou a fila seguir sem olhar pra trás. Nesta quinta-feira (25), aconteceu o "Ensaio da Anitta", em São Paulo e como de costume aconteceu um after das celebridades. No entanto, o filho do Leonardo não perdeu tempo e segundo o jornalista Matheus Baldi, do portal Glow News, ficou com a cantora Luísa Sonza.

De acordo com as informações, o pós aconteceu em uma mansão no bairro Jardim Europa, só para os íntimos. Além de um cardápio de comidas e bebidas liberadas, João Guilherme também se sentiu livre e nenhum pouco preocupado com as fofocas sobre o fim do affer com a Marquezine e passou a noite trocando beijos com Luísa Sonza.

Vale ressaltar que, no último domingo (21), João Guilherme também esteve no "Ensaio da Anitta" no Rio de Janeiro e teria ficado grudado com Bruna no after. No entanto, dias depois, veio à tona que o jovem se envolveu com Jade Picon ainda quando estava com atriz de Besouro Azul e o romance teria chegado ao fim.

Relembre a polêmica

O romance entre João Guilherme e Bruna Marquezine teria chegado ao fim, e o motivo tem nome e sobrenome. Após uma viagem romântica com a atriz para Fernando de Noronha, o filho do cantor Leonardo teria pulado a cerca. Dias depois da viagem, ele teria tido uma recaída com sua ex-namorada, a atriz, influencer e ex-BBB, Jade Picon.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, João teria ido até o apartamento de Jade Picon e os dois aproveitaram pra "relembrar os velhos tempos". Só que a jovem não esperava que, em seguida, o ator afirmasse que aquilo foi "um erro". Ainda de acordo com o jornalista, João Guilherme afirmou que seria a última vez dos dois juntos, pois ele estaria gostando do envolvimento com Bruna Marquezine, e que planejava uma relação mais séria com a atriz.

Contudo, queridos leitores, Jade Picon não gostou do posicionamento do ex-namorado e resolveu contar tudo para Marquezine. Desde que soube da traição, a atriz teria cortado toda ligação com João Guilherme. Apesar disso, Bruna Marquezine permanece seguindo o ex (ou atual?) affair no Instagram. Inclusive, no último final de semana, os dois curtiram juntos os "Ensaio da Anitta", no Rio, mas não se beijaram publicamente.