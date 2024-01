BBB 24: Davi percebe rejeição após ser excluído por grupo

Durante a madrugada deste sábado (27), mais uma vez, o baiano Davi Brito se tornou pauta dentro da casa do "BBB 24". No entanto, uma atitude dos brothers com o ele chamou a atenção do público e se tornou um dos assuntos mais comentados.

Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Michael e outros brothers conversavam na área externa, mas quando Davi se aproximou para participar do bate-papo, todos se levantaram e afirmaram que iriam dormir. Apenas Lucas Henrique permaneceu sentado com o motorista de aplicativo que percebeu a atitude dos colegas de confinamento que perceberam só levantaram porque ele chegou.

Na web, internautas estão indignados com a atitude dos participantes: "Ai depois dizem que ele se faz de vítima, sendo que em nenhum momento, mesmo isso tudo acontecendo ele faz esse papel". Outra seguidora comentou sobre a falta de empatia: "Isso é tão desumano, a cara que ele fica quando vê todos saindo é de partir o coração".



Contudo, Lucas Henrique que permaneceu sentado, aproveitou pra alertar Davi sobre as suas atitudes e o baiano deixou claro que não vai mudar para agradar ninguém. “Eu vou ser eu. Se tiver que sair vou sair, se tiver que ficar, vou ficar. […] Quem quiser gostar de mim goste, se não quiser, não goste. Se quiser conversar, conversa", iniciou Davi. O baiano continua o desabafo e afirma que identifica seus limites: “Tem situações que eu sei, que eu me conheço, que vão fugir do meu controle. Tem situações que eu me conheço. […] E tem coisas que eu vou levar de boa.”

O Davi chegou e todos simplesmente foram embora. É INACREDITÁVEL. #BBB24 pic.twitter.com/nv1t7npjd3 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 27, 2024

Wanessa influência Isabelle

Enquanto Lucas Henrique e Davi conversavam na área externa da casa do "BBB 24". Giovanna e Michel comentavam sobre as atitudes de Davi com Isabelle. Giovanna cita que o brothers falou que Yasmin ia acabar com a carreira dela. Contudo, a aliada do baiano retruca e afirma que eles estão fazendo colocações pesadas: "São acusações muito sérias."

Além de não concordar com o discurso dos brothers, Isabelle afirma que vai seguir seu coração e continuará apoiando Davi. Não satisfeito, Michel retruca: "Se ele não conversar de jogo com a gente, a gente não vai ter problemas. As mentiras dele são relacionadas a jogo. Então se a gente não aprofundar sobre o jogo com ele, não tem como ele magoar, chatear. Eu não acredito que ele seja uma pessoa ruim, mas no jogo ele pode tá sendo um mal jogador" e a sister finaliza a conversa: "Ele não é uma pessoa má".