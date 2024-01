BBB 24: Davi descobre que Wanessa está colocando todos contra ele

O baiano Davi Brito vem sendo um dos participantes mais notados da edição do "BBB 24". Isso porque, cada vez mais, que o motorista de aplicativo é ignorado e perseguido pelos brothers dentro da casa, mas o público vem abraçando o participante. Depois de perceber o distanciamento de quase todos os confinados, o brother descobriu que a cantora Wanessa Camargo é uma das responsáveis pela situação.

Durante a madrugada deste sábado (27), uma cena chamou não só a atenção do público, como do próprio Davi. Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Michel e outros participantes encerraram um assunto e saíram da área externa assim que o baiano sentou para interagir com eles. E se pensaram que o motorista de aplicativo não sentiu o clima, está enganado.

De tarde, Davi abriu o jogo para Isabelle que as pessoas estão ignorando ele e que Wanessa era a responsável por isso: "Wanessa está fazendo mutuim, conversinha, está chamando as pessoas e falando coisas de mim. Ela em nenhum momento chegou pra você falando mal de mim, não?", questionou o brother e Isabelle respondeu: "Mal de você não [...] Falou que é distante de você, que é o jeito dela e acabou". No entanto, Davi afirma que ela fala os motivos e joga a galera contra ele.

Davi faz alerta

Ainda durante a conversa, o baiano afirmou que não vai abaixar a cabeça pra essas situações: "Eu vou pro Paredão, vou pro Sincerão. E eu não vou baixar minha cabeça pra ninguém. Jogador fraco deixa os outros passar por cima e eu não vou de jeito nenhum. Vou bater feio, vou brigar feio e se for pra falar eu vou falar", afirmou Davi Brito.

Por fim, o motorista de aplicativo afirma que não vai aceitar falsidade caso volte do paredão: "Vou me posicionar e eu não vou sair. Vou te falar, se eu voltar desse Paredão e neguinho vier com sorriso estampado pra me abraçar, pra me dar parabéns eu não vou aceitar não. Não vou".