BBB 24: Deniziane tenta colocar Beatriz contra Davi, mas falha

Neste sábado (27), Deniziane tentou novamente alertar Beatriz a ficar contra Davi Brito na casa do "BBB 24". No entanto, a vendedora do Brás retrucou e afirmou que não consegue ver maldade no baiano e que acredita que ele seja uma pessoa sincera. A conversa aconteceu após Wanessa Camargo e Yasmin Brunet tentarem fazer a cabeça dela durante a madrugada.

"Eu gosto do Davi, a gente canta junto, ele me elogia muito... Anny até perguntou por que ele me elogia muito — ele me elogia muito, fala que eu vou fazer as propagandas - mas eu não consigo ver maldade. Ele me elogia porque talvez seja a opinião dele sincera", opinou Beatriz sobre Davi.



Contudo, Deniziane afirmou que ela enxerga o brother dessa forma porque não tem maldade: "O negócio dele é seguinte, quem tem um coração bom como você [Beatriz], não consegue enxergar. Tem que ter muita maldade na cabeça pelas vivências que você já passou lá fora pra você analisar na hora o que ele está fazendo".

Wanessa Camargo crítica Davi para Beatriz

Durante a madrugada deste sábado (27), Wanessa Camargo desabafou com Alane, Deniziane, Beatriz, Marcus Vinicius e Matteus suas preocupações em relação ao comportamento de Davi no "BBB 24". Na conversa, a cantora contou sobre as complexidades de conviver com alguém que, apesar de momentos carinhosos trás sentimentos negativos dentro delas.

"O mais triste é que pessoas como ele não sabem que são assim, tá? Eles não sabem, eles acham que estão corretos, mas é o tipo de pessoa que destrói a autoestima do outro, destrói a cabeça do outro", iniciou ela. Contudo, Alane discordou e afirmou que tem receio de opinar sobre as situações relatadas por ela, por não ter certeza.

Entretanto, tentando convencer as sister que Davi Brito é uma pessoa manipuladora, Wanessa afirma que compartilhou sua perspectiva baseada em experiências passadas: "Eu já vivi. Quando a gente já viveu com gente assim, a gente já sabe...", pontuou.