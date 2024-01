Gabigol vive affair com ex de Vinícius Júnior

Não é novidade que o jogador Gabigol está vivendo um affair com a influenciadora Júlia Rodrigues. Contudo, parece que dessa vez o relacionamento está ficando sério. Nos últimos dias, a modelo viajou para os Estados Unidos e se encontrou com o craque do Flamengo por lá.

Apesar de não terem assumido publicamente um romance, os boatos de que o namoro está firme estão aumentando. Desta vez, os dois foram flagrados juntinhos pelas ruas de Orlando, na Flórida. Segundo informações, o amigo de Gabigol se descuidou durante uma filmagem e no fundo apareceu o jogador abraçado com Júlia Rodrigues tirando foto no parque da Universal Studios.

Na imagem que os dois vazaram juntos, a influenciadora vestia um casaco azul e short jeans, a mesma roupa que apareceu em um story em seu Instagram horas antes do registro. Já Gabigol vestia o mesmo look de moletom preto e uma bermuda com detalhes brancos que, tirou ao lado de sua irmã, Dhiovanna Barbosa.

Julia Rodrigues e Gabigol, tô emocionada pic.twitter.com/KKUDFRtVrh — Alice (do piquerez) (@FrancieliR11454) January 29, 2024

Passado do atual casal

A influenciadora e modelo Júlia Rodrigues já se envolveu com outro jogador antes do craque do Flamengo. Isso mesmo, a jovem namorou o atleta do Real Madrid Vinicius Júnior. Na época da Copa do Mundo, ela chegou a acompanhá-lo no Catar, porém, o relacionamento acabou pouco tempo depois.

Já Gabigol se relacionou com uma empresária, identificada como Dai Ângelo, antes de se envolver com a modelo Júlia. O caso veio à tona, até fã-clube foi criado para o casal, mas os dois nunca se assumiram publicamente.