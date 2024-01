BBB 24: Wanessa Camargo desabafa sobre rivalidade com Sandy

Durante a madrugada desta quarta-feira (31), após a eliminação de Luigi no "BBB 24", Wanessa Camargo conversou com a influenciadora Yasmin Brunet sobre a sua vida pessoal. No desabafo, a cantora revelou que sempre se sentiu coadjuvante e que só se considera importante para os seus filhos.

“Quando comecei minha carreira, eu era só filha", iniciou Wanessa relembrando o passado. Em seguida, ela continua e se compara a Sandy: “Aí eu estava sempre atrás da Sandy, sempre atrás de alguma coisa. Tava sempre em segundo. Não é segundo a palavra, mas como se eu… A Sandy uma vez falou isso pra uma pessoa ‘ela não sabe o tamanho que tem".

Na web, internautas dividiram opiniões sobre a fala de Wanessa Camargo. Um seguidor debochou da fala: "E por isso que a Sandália da Sandy vendia mais". "Sensata e você não mentiu, sim, você sempre estará atrás de Sandy".

Entretanto, muitos saíram em defesa da filha de Zezé Di Camargo: "Sempre fizeram isso com ela mesmo.. Imagina, no auge da adolescência? Wanessa você é maravilhosa". Uma fã deixou uma mensagem de apoio entre tantas críticas: "Independente de jogo, eu adorava as músicas da Wanessa e ela tem talento sim é maravilhosa".

