Advogado rompe silêncio sobre romance com Anitta

A cantora Anitta tentou manter em sigilo o novo romance, no entanto, não conseguiu. Após vir à tona que a artista está vivendo um romance com um advogado baiano, a identidade do rapaz foi divulgada nesta terça-feira (31). No último domingo (28), o "Fantástico", da TV Globo, exibiu uma entrevista com a funkeira e em certo momento, ela revelou que aprendeu a ser discreta e não expor mais a sua vida pessoal.

No entanto, deixou a entender que estaria vivendo um romance, mas não deu detalhes da relação. “Eu sempre expus muito da minha vida pra todo mundo. E depois chegou uma fase da minha vida que eu aprendi que é tão gostoso viver sem ninguém ficar sabendo [...] Eu estou vivendo, sim, o meu rolé que é só meu, ninguém descobriu e está maravilhoso. Que continuem sem descobrir”, afirmou Anitta, durante a entrevista.

Contudo, após essa revelação, jornalistas se empenharam e descobriram a identidade do rapaz. Segundo informações da BNews, o felizardo é o advogado Gabriel da Matta. O jovem aparenta ser discreto, tem pouco mais de 5 mil seguidores em seu perfil privado no Instagram. Apesar da divulgação, o rapaz foi procurado e negou o romance.

"Eu acho que foi algum equívoco aí", disse. "Não, não. Tem muito advogado aqui na Bahia, rapaz", reforçou o jovem que segue Anitta nas redes sociais. Apesar de estar negando o affair, o colunista Matheus Baldi, do Glow News, afirmou que o bonitão vem acompanhando a cantora em todos os shows dentro do Brasil.

Inclusive, a 'girl from rio' já teria fretado vários voos para que o novo affair pudesse acompanhá-la nos shows. Antes dele, Vale ressaltar que, a pouco tempo, de acordo com o jornalista Matheus Baldi. Anitta estava vivendo um romance com o empresário João Lemanha que, também é baiano. No entanto, foi algo pontual na virada de ano.

Último romance exposto

Vale lembrar que, o último romance divulgado publicamente por Anitta foi ano passado, com o ator italiano Simone Susinna, do filme "365 dias". Na época, o casal não chegou a assumir um namoro, entretanto, eles sempre postavam fotos juntos e trocavam constantes declarações nas redes sociais. Porém, o término aconteceu após vir à tona que o galã havia demonstrado interesse em Bruna Marquezine antes de Anitta. E o motivo seria apenas para o crescimento da sua imagem no mundo das celebridades no Brasil.









