BBB 24: Wanessa explica por que se recusa a morar com Dado Dolabella

Não é de hoje que Wanessa Camargo não poupa elogios ao companheiro Dado Dolabella. No entanto, o que muitas pessoas não sabem, é que eles não moram juntos. A informação foi confirmada pela própria cantora durante uma conversa na casa do "BBB 24" com Deniziane e Marcus Vinicius. A filha do Zezé Di Camargo também contou o por quê de moraram separados.

A conversa começou porque os brothers relataram como é ruim morar com uma pessoa diferente de você: "Você tem que morar com gente parecida com você. Se morar com gente diferente, meu filho...", afirmou Anny. Em seguida, Wanessa completou afirmando que, ela e Dado são completamente diferentes:

"Nossa, eu e Dado, a gente é muito diferente", afirmou Wanessa. "Eu sou da noite, ele é do dia. Ele é bagunceiro, eu sou organizada. A gente é totalmente diferente", afirmou a cantora. E Deniziane questionou se os dois moravam juntos e para surpresa de todos, Wanessa afirmou que não: "Agora não, ele está em um apartamento em São Paulo também. Mas, assim, fica tanto comigo que, praticamente...", contou. "Mora junto, né?', completou.



Contudo, a cantora explicou que um dos motivos de morarem separados além das diferenças, são os filhos dela: "E porque não dá para ele ficar lá, porque estou com as crianças, né? Só quando eu não estou com as crianças, mas eu fiquei muito com as crianças nesse segundo semestre. O pai teve que viajar muito".

Wanessa Camargo explica por que não mora com Dado Dolabella pic.twitter.com/5K8asVE48i — WWLBD ????? (@whatwouldlbdo) January 31, 2024

Polêmicas

Vale lembrar que, nesta segunda-feira (29), a ex-BBB Bárbara Heck veio às redes sociais e expôs sem citar nomes um caso de agressão envolvendo o namorado de uma sister do "BBB 24". De acordo com os relatos, internautas apontaram que ela estaria se referindo a Dado Dolabella e Wanessa Camargo. Isso porque, o ator tem várias denúncias de violência doméstica.

"Tenho um babado, uma fofoca quentinha. Ontem eu estava numa mesa com várias pessoas e por acaso a gente chegou no assunto Big Brother atual. Uma menina contou uma história em que ela está sendo testemunha em um processo contra um namorado de uma moça que está neste Big Brother", entregou Bárbara Heck, sobre o processo envolvendo a acusação de agressão física.

Ela continua e detalha que a vítima teve o tímpano estourado pelo agressor: "Agrediu uma amiga dela, não foi coisa de tapinha ou empurrão. A amiga dela estava toda roxa, ele estourou o tímpano dela”, contou a modelo. Ela também afirmou que a testemunha do caso contou que a violência aconteceu durante a pandemia: “Eu acredito na mudança e evolução do ser humano, mas isso foi bem recente”, completou, sem revelar o nome do agressor e da participante do reality.