Whindersson Nunes cogita ser pai por barriga solidária

O humorista Whindersson Nunes surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (01) ao anunciar em seu perfil no X, antigo Twitter, que está à procura de uma barriga de aluguel. Sim, queridos leitores e não para por aí, o comediante também afirmou que precisa ser brasileira.

"Barriga solidária pra pai solo é permitido no Brasil? Eu queria que meu filho(a) fosse brasileiro(a)", publicou Whindersson. Contudo, uma seguidora rebateu afirmando que no Brasil tem muitas crianças esperando para ser adotadas, mas o humorista não perdeu tempo e rebateu o comentário. "E o que tem a ver com a minha experiência de perder um filho e querer gerar da mesma forma?".

Para quem não lembra, em 2022, o humorista Whindersson Nunes e a ex-namorada, Maria Lina, perderam um filho, João Miguel, que nasceu de cinco meses e não resistiu. Desde que tudo aconteceu, ele sempre se poupou em falar sobre o assunto. Contudo, no início deste mês, ele abriu uma caixinha de perguntas no story do Instagram para interagir com alguns seguidores e relembrou a felicidade que sentiu quando se tornou pai.

“Nada se compara a ter um filho, mesmo eu não sendo a mãe, nunca encontrei nada. Me levou a um ápice de felicidade de conhecer ele, porque a mãe conhece nove meses antes do pai e fica criando intimidade”, disse ele.

Whindersson vive affair

Desde que terminou o namoro com Maria Lina, Whindersson não assumiu nenhum relacionamento. Entretanto, alguns dias descobriram que o humorista está vivendo um novo romance. Agora com a empresária e influenciadora Lorena Maria, conhecida como Badgallore, ex do Rennan da Penha.

Recentemente, os dois foram flagrados juntinhos embarcando para Tailândia, onde estão aproveitando as férias. Em momento algum os dois confirmaram que estavam juntos, mas com os cliques, os seguidores juntaram as peças.





