Victor e Leo são rejeitados na TV após volta aos palcos

A dupla sertaneja Victor e Leo retornou aos palcos, após seis anos afastada da música. A turnê começou no dia 20 de janeiro, no entanto, desde que anunciaram que estão de volta, as produções dos programas de TV estariam rejeitando participações deles.

Segundo informações do F5, a ideia era se apresentar em programas com auditório para conseguir divulgar o retorno aos palcos e a agenda de shows. Contudo, programas da Globo, SBT e Record vem recusando os sertanejos.

Ainda de acordo com o site, a assessoria de imprensa da dupla nega a informação e afirma que não tiveram espaço na agenda para atender os convites recebidos pelas emissoras ano passado. Afirmaram também que a televisão não está na estratégia de divulgação nesse momento.

Victor e Leo estariam em uma fase intensa de ensaios para gravação do novo DVD e que após esse período eles vão planejar tentar um espaço para mostrar o novo trabalho montado pela dupla sertaneja depois de seis anos longe dos palcos.

Denúncia de violência doméstica

Vale lembrar que, Victor Chaves foi condenado em 2020 pela Justiça por violência doméstica contra sua ex-mulher, Poliana Bagatini e esse seria um dos principais motivos para a rejeição da dupla em programas de TV. Segundo apurado pelo F5, as emissoras acreditam que a participação deles caíra a audiência.

O caso de agressão envolvendo o sertanejo veio à tona em 2017. Na época, Poliana que, estava grávida, afirmou que foi chutada, jogada no chão e agredida psicologicamente por Victor. Em 2020, o cantor foi condenado em primeira instância a cumprir 18 dias de prisão em regime aberto e pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. Entretanto, ele recorreu e o caso não foi julgado até o momento.