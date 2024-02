BBB 24: Wanessa reconhece perseguição e desabafa com Davi

A manhã no "BBB 24" começou diferente. Entre várias teorias da conspiração e perseguições, a cantora Wanessa Camargo decidiu abrir o coração com Davi Brito. Tudo começou em uma conversa com Alane e Beatriz, a artista mudou o discurso e afirmou que, na verdade, o baiano não é manipulador e infantil. E em seguida, chamou o baiano para conversar.

Na área externa, a artista questionou Davi sobre ele ter ido questionar "fofocas" que teriam sido feitas por ela à Lucas Henrique na última festa. No entanto, Wanessa avisou que ele deveria ter chamado ela para conversar. "É incoerente. Era um assunto meu, se você pede para ele resposta, quem estava falando seu nome fui eu", afirmou. "O nome foi falado por mim", acrescenta.

A conversa continua e Wanessa Camargo pergunta a Davi se ele quer saber os motivos do voto dela, mas ele afirma que "não". "Não quero. Eu acho que você tem seus motivos, é pessoal seu. Se um dia eu tiver meus dias de votar em você também vai ser os meus motivos [...] Você tem seu pensamento e seu modo de me ver aqui na casa. Às vezes as pessoas da casa enxergam a pessoa daquela maneira, mas e lá fora o Brasil? Como é que está enxergando essa pessoa aqui dentro? Às vezes aqui dentro a galera me enxergue de uma forma, mas e lá fora? Aqui dentro estão me enxergando mal, e fora estão me enxergando bem", completa o brother.

Em seguida, Wanessa relembra a conversa que o motorista de aplicativo teve com Yasmin Brunet e revela que foi irresponsável da parte dele. "Mal conhece, não sabe como ela reagiria e veio dar esse conselho. Achei muito ruim, extremamente irresponsável, maldoso. Eu sei como ela ficou depois [...] Bateu em mim porque eu também sou pública", explicou a cantora.

Gerou gatilhos

A filha de Zezé Di Camargo explicou que esse tipo de conselho gera gatilho nas pessoas: "Você não tem a informação lá de fora, é uma presunção sua de um gatilho que é um gatilho para todo mundo aqui dentro, principalmente para quem está trabalhando com isso. A gente vai trabalhar como? Meu ganha pão é opinião pública, o dela também", finaliza.

Contudo, Davi se defendeu explicando que foi feito com "boas intenções": "Aquilo me incomodou, não foi uma questão de maldade, foi um conselho de amigo, irmão [...] De boas intenções o inferno está cheio". E Wanessa rebateu a fala do brother: "Uma coisa existe interpretação, outra existe fato. Eu estou te dizendo do fundo do meu coração, com todo respeito, porque eu também não sou dona da razão: você errou! Você colocou Yasmin e me colocou numa situação de angústia, dúvida, questionamento aqui dentro ruim sem poder fazer isso", pontuou.

Wanessa conta que chamou ele de manipulador

Wanessa também revelou que falou para alguns participantes que ele é manipulador e se desculpa: "Independente de jogo, eu acho você uma pessoa guerreira, acho um menino que não deve ter tido uma vida fácil, é batalhador, está aqui no Big Fone. Isso é bonito em você. Você é um menino prestativo".

Por fim, a cantora finaliza esclarecendo que era necessário essa conversa para não criar coisas irreais: "Eu queria te tirar desse lugar porque eu não quero guardar uma coisa que nem é real. Não queria te deixar nesse lugar que foi gatilho para mim [...] Eu estou pronta aqui para mudar minha ideia o tempo inteiro. Fiquei fechada dois dias e me fez mal", completou.

Wanessa: “Se você quiser saber os motivos porquê eu votei em você., eu posso te falar claramente."



Davi: "Não quero, não.”#TeamDavi #BBB24 pic.twitter.com/orUDG841TP — Davi Brito ???? (@davibritof) February 2, 2024