Carla Diaz e Felipe Becari terminam namoro mais uma vez

Parece que desta vez o relacionamento de Carla Diaz e Felipe Becari acabou de vez. O casal, que havia reatado o namoro no final do ano passado, terminou pela terceira vez. De acordo com o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, o casal não está mais junto. Recentemente, a página "Circo da Mídia", no Instagram, havia antecipado que os dois estavam passando por uma crise.

Segundo o colunista, o deputado federal teria ficado enfurecido após o comentário de um seguidor questionando o relacionamento com Carla Diaz. Sem papas na língua, ele disparou: “Mais uma vez que falar da Carla/minha vida pessoal eu bloqueio, ok? Limites…Obrigado…”, escreveu o político.

Vale lembrar que, Felipe Becari e Carla Diaz não divulgaram oficialmente que haviam reatado o romance. Contudo, os dois não faziam questão de esconder que estavam juntos. Em dezembro do ano passado, a atriz chegou a ser flagrada ao lado dele, em uma loja de artigos para casa, em Interlagos, São Paulo.

Carla Diaz e o deputado federal começaram a namorar no fim de 2021 e ficaram noivos em novembro de 2022. No entanto, em junho de 2023, eles pegaram os fãs de surpresa anunciando o fim do relacionamento. Não durou muito e logo tentaram um retorno em setembro, mas segundo as informações, não durou um mês.

Dois meses depois, eles voltaram, mas de acordo com a página Circo da Mídia, já estariam em crise. Inclusive, Felipe Becari chegou a colocar o seu apartamento à venda para morar com Carla Diaz, mas precisou rever os planos.