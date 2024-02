Renascer: Morte impactante de Maria Santa é desvendada

Os próximos capítulos da novela “Renascer”, da TV Globo, prometem mexer com as emoções dos telespectadores. Em menos de duas semanas no ar, o remake se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A história dos protagonistas, José Inocêncio, interpretado por Humberto Carrão, e Maria Santa, interpretado por Duda Santos, ganhou o coração do público. Mas o que ninguém imagina é que em breve a jovem morrerá.

Os dois se apaixonaram no primeiro contato. Bastou uma troca de olhar durante a festa “Bumba Meu Boi” para o amor nascer. E como toda trama tem algum empecilho, o pai de Maria Santa percebeu a troca de olhares e expulsou o jovem da fazenda.

Apesar de muitas dificuldades, José Inocêncio e Maria conseguiram se casar. Longe dos pais, a jovem começou a formar uma família com o seu amado. Os anos passam e o casal têm três filhos juntos: José Augusto, José Bento e José Venâncio. Entretanto, a protagonista, ao engravidar do quarto filho, começa a perceber que tem algo errado.

Em certo momento da gravidez, Maria Santa se desespera com uma intensa dor que sente. Neste momento, o seu marido, José Inocêncio, terá um mau pressentimento e pedirá ajuda a Jacutinga, interpretada por Juliana Paes, para salvar a sua esposa. Contudo, o que ninguém espera, vai acontecer. Maria Santa conseguirá dar a luz ao quarto filho, mas morrerá em seguida.

Ainda de acordo com as informações, José Inocêncio ficará desesperado com a partida repentina da esposa e colocará a culpa no filho caçula pela morte de Maria Santa. Jacuntiga, que ajudou no parto, também se sentirá culpada pela morte. Com a perda, José rejeitará o filho e dará o pequeno para ser criado por Deocleciano (Adanilo Reis) e Morena (Uiliana Lima).