Carlinhos Maia detona influencer Hytalo Santos

O influenciador Carlinhos Maia desabafou nas redes sociais, nesta quinta-feira (01), sobre falsidade. Em um longo depoimento, o humorista criticou “pessoas falsas”, mas não citou nomes. No entanto, na internet, as pessoas viram como indireta para outro criador de conteúdo, chamado Hytalo Santos.

“Olha, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, é que vocês sejam tudo na vida de vocês, mas não sejam gente falsa”, começou Carlinhos Maia. “Porque a pior raça que tem no mundo, que é equiparado com invejoso, é gente falsa. Aquele povo que te olha no olho, que vem dá um cheirinho, fala doce, mas por trás é falsa, sabe? Bicho, é a escória da humanidade, é o pior tipo de gente que existe”, iniciou Carlinhos Maia.

O comediante continua e aconselha os seguidores: “Seja o que for, mas fale tudo na cara das pessoas, entendeu? Porque a pessoa falsa acha que ninguém sabe que ela é falsa, mas todo mundo sabe. E o pior: ela ainda insiste em estar perto, em fingir que gosta. Nunca sejam falsos. Pequem pelo excesso de falar na cara e não fique perto, entendeu? [O pior tipo de gente] É aquele que usufrui e depois sai falando mal. Tenho todos os defeitos do mundo, mas falso eu não sou não”.

Na web, internautas comentaram as suas suposições: “O Carlinhos pode ter muitos defeitos, mas eu sou 100% a favor dele se for pra ir contra aquele Hytalo!”, escreveu uma fã. “Esse Hytalo parece ser uma pessoa horrorosa”, reforçou outro seguidor.

Contudo, após a repercussão, Carlinhos Maia gravou um novo story confirmando que foi uma indireta para Hytalo Santos. “Como eu não sou um cara de jogar indireta. Eu sempre sou um cara de falar o que eu penso, mas eu já tinha falado isso com a pessoa. Esse cara pediu desculpas, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a quarta, são muitas vezes que esse cara fica falando mal, fica nessa competição chata”, pontuou o influenciador.

Carlinhos ainda criticou o conteúdo de Hytalo, ao mencionar que, embora ele esteja sempre falando de Deus, produz conteúdo em cima da sexualização de menores de idade. Logo depois de expor, Carlinhos Maia apagou os stories. Já o influenciador Hytalo Santos não se pronunciou até o momento sobre o desabafo feito pelo marido de Lucas Guimarães

O carlinhos maia colocando o hytalo Santos no lugar dele com total elegância kkkk aiii aí viu , o hytalo acha que é maior que o carlinhos maia è a gota d’água pic.twitter.com/oTF3Ttmltt — ????????????? (@xiaootz) February 2, 2024