BBB 24: Barraco e acusação de assédio marcam noite pós-paredão

A madrugada desta segunda-feira (05) foi marcada por um intenso barraco e acusações entre Alane Dias, Leidy e Juninho, na casa do "BBB 24". Assim que o programa ao vivo na TV Globo encerrou, Alane chamou Juninho na frente de todos os brothers para tirar satisfação sobre ele ter dado em cima dela durante a festa do último sábado (03).

Acontece que Juninho e Leidy já estariam flertando há alguns dias quando a situação aconteceu. No entanto, ao ser questionado, Juninho tentou se defender: “Ontem, na festa, eu flertei com você da seguinte maneira... A gente conversou de vários assuntos: Pará, o nome da minha filha... E foi lá que eu disse pra você, diante da situação que ocorreu, que você se sentiu ofendida com a questão da Fernanda. Eu disse: ‘Inclusive, te acho uma mulher muito bonita, e lá fora eu te ‘pegaria’”, esclareceu o brother.

Em seguida, Alane rebateu, afirmando que a atitude dele não foi certa, já que ele estava dando em cima da amiga da mulher [Leidy] que ele estava flertando: "Você falou: ‘Eu até te pegaria lá fora’. Eu falei que sou amiga da Leidy e não concordava com isso, e não tinha nada a ver", disparou Alane. Contudo, o carioca continuou: "Eu te disse que pegaria lá fora. O que eu tive com a Leidy aqui, foi um flerte, rolou um beijinho no canto da boca, um estalinho”, justificou. E Alane rebateu: “Você deu em cima da amiga da menina que você deu um flerte, um selinho?”.

Assédio?

Na sequência, Alane afirmou que se sentiu desrespeitada por Juninho: “O jeito que tu me olhou naquela festa, não tinha respeito. Tu pegava na minha mão e eu tirava a mão de ti. Para de mentir! Graças a Deus tá tudo filmado, porque isso não se faz. Você tá dando em cima da minha amiga e acha que vai colar!”.

Ao tentar se defender, mais uma vez, Juninho afirmou que Leidy estava dando em cima dele, pelo fato de ela ter rebolado na frente dele em uma das festas: “Você acabou de dar um tiro no seu pé. A menina chegou rebolando lá na minha frente! Acho que vocês estão bebendo demais, é melhor parar [...] Eu sou solteiro. Se ela quiser, ela rebola — ela é solteira. Se eu quiser tocar você, qualquer mulher solteira aqui, eu toco. Tocar é desenrolar, desenrolar", afirmou ele.

Após usar a expressão "tocar", Beatriz também se envolveu na discussão e ameaçou o brother: “Toca em mim pra você ver. Toca em mim pra você ver", esbravejou. E Juninho finaliza o impasse explicando o termo. Ele ainda afirma que as sisters estão surtadas: “Você nem sabe gíria do Rio de Janeiro. Vocês e tão tudo surtadas e desesperadas com Paredão. O certo é o certo e jamais será o errado. Aqui é Rio de Janeiro”, concluiu o brother.

