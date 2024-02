Bianca Andrade dá primeiro indício de reconciliação com Fred

Bianca Andrade está morando atualmente em Londres, na Inglaterra, por conta de um intercâmbio. E como deve passar alguns meses estudando inglês por lá, a influencer recebeu recentemente a visita do filho, Cris, de 2 anos. O menino foi levado pelo pai, o youtuber Fred, para matar a saudade da mamãe coruja e, desde então, os três têm se divertido nos passeios família.

A cumplicidade e ao mesmo tempo maturidade entre Bianca e Fred têm chamado a atenção dos fãs que acompanham o agora ex-casal. Contudo, alguns internautas começaram a especular uma possível recaída ou até mesmo uma reconciliação entre eles. Ocorre que, nas redes sociais, Bianca mostrou que foi assistir ao jogo do Arsenal Futebol Clube ao lado do filho e do ex. Até aí, nada demais!

Só que, em determinado momento, enquanto Bianca falava com Fred, ela acabou chamando o ex de “amor”. Bom, ao menos é o que apontam os internautas mais atentos. Os fãs logo foram à loucura com a possibilidade da volta do casal.

“E se eles deixarem em off essa relação, melhor ainda. Como ele mesmo disse, a internet acabou com a família dele”, relembrou uma seguidora, sobre a fala de Fred sobre o término do casal. “Chamou de amor, sim”, avisou outra.

Mas também teve quem acreditasse que os dois são super maduros em relação ao término e apenas se entendem muito bem, visando o bem-estar do filho. “Pode ser pura educação também, ou modo de falar, já que ela tem intimidade com ele. Não significa nada. Vocês gostam é de engajamento”, opinou mais um internauta.