BBB 24: Wanessa tenta impedir que Yasmin se vingue da casa toda

Yasmin Brunet ameaçou colocar todos os participantes no "Tá com Nada" na noite deste domingo (04), na casa do "BBB 24". A influenciadora afirmou que não estava se importando e que todos iam para a Xepa. No entanto, a loira foi contida por Wanessa Camargo, Marcus Vinicius e Matteus.

A modelo surgiu na cozinha ameaçando comer a calda de um bolo feito por Davi. Em segundos, ela aparece sendo segurada pelos brothers. Yasmin ameaçou comer, após receber uma pulseira vermelha de Davi, que atendeu o Big Fone, quando já era alvo da Líder. "Eu estou tentando comer um pedaço de bolo e ela [Wanessa] não deixa. Porque agora que eu estou com dois negócios [a pulseira do alvo e a pulseira vermelha], eu não estou nem aí que vai todo mundo para o 'Tá Com Nada'", disse a modelo.

Marcus, então, perguntou se Yasmin estava "doida": "Estou, sim! Será que uma lambida na tábua de bolo já resolve?", completou a sister rindo enquanto era segurada pelos companheiros. A situação, é claro, pesou e ela afirmou que se o Davi for para o "VIP" mais uma vez, colocará todos na "Xepa".

Repercussão

Na web, seguidores estão detonando Yasmin Brunet e saindo em defesa de Davi Brito: "Isso eles acham graça né! Agora se fosse o Davi, tava todo mundo matando em cima". "Ah pelo amor né, quando o Davi usou a comida foi criticado né, isso é a realidade", pontuou outra internauta.

Contudo, outros acharam graça da atitude da modelo: "É possível amar dois rivais Yasmin e Davi?", questionou um seguidor. "Gosto dela, podem me julgar", escreveu um fã. Outro internauta também elogiou a loira durante o surto: "Ate irritada a bicha e bonita".