Jenny Miranda detona Gretchen por ciúmes de Bia Miranda

A ex-Fazenda Jenny Miranda, detonou a mãe, Gretchen, nas redes sociais, nesta quarta-feira (7). Isso porque, a cantora deixou um comentário em uma publicação de Bia Miranda onde afirmava: "Bisa já ama". O comentário despertou lembranças na influenciadora, que resolveu trazer à tona o passado mal resolvido das duas.

Em um sequência de stories, Jenny iniciou afirmando que Gretchen não ama ninguém. “Já acordei irritada com o título: ‘Gretchen comemora que será bisa, bisa já ama’. Ama é o caralh*. Mulher, você não ama nem você. Você nunca criou nem os seus filhos”.

Ela continuou e revelou que a cantora só cuidou da Bia Miranda para ter acesso ao dinheiro da neta. “Por anos você carregou essa história de filhos, meus amores, minhas vidas… Quando o Enrico nasceu, você falou ‘meu neto’. Cadê meu neto? Na primeira oportunidade me deu um pé na bunda. Pegou a Bia pra cuidar, pra tomar o dinheiro dela. Pelas escondidas, você a vê. Fez aquele inferno com ela na Fazenda, depois comigo”, falou.

Jenny Miranda continuou e lembrou da gravidez do filho mais novo. “Quando eu estava grávida do Enrico era a mesma coisa: ‘vovó ama’. Nossa, se o povo souber as coisas que eu fiquei sabendo que você fazia e falava”. Contudo, a ex-Fazenda afirma que a mãe só está atrás de engajamento.

“Você só aparece em momentos assim, pra te dar um pouco de engajamento. Hoje você tem sorte que seu filho Thammy te sustenta, que ele te tem como mãe. Agora, com a minha filha, que não tem nada a ver com você, e que com certeza daqui alguns dias você vai fazer o mesmo que fez comigo, não venha dizer que ‘bisa já ama, bisa cuida’. Você não cuida nem de você, só cuida do seu marido”, pontuou Jenny Miranda.

Por fim, ela completou afirmando que a mãe é "perigosa": “Vamos ver quanto tempo vai durar isso de ‘bisa ama’. Anotem isso que eu estou falando. Se a Bia ficar sem nada amanhã, você larga dela de mão. Você é desse jeito. Foi que nem comigo. Quando eu não servia mais, você simplesmente não quis mais saber”, disparou ela. “Você é perigosa”, completou.

Jenny Miranda detona Gretchen por comentar em foto de Bia Miranda pic.twitter.com/CBWUOKNnSR — Daniel Nascimento (@colunadodaniel) February 7, 2024