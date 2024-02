BBB 24: Wanessa tenta colocar Isabelle contra Davi

Nesta quarta-feira (7), Wanessa Camargo chamou Isabelle Cunhã para conversar na casa do "BBB 24" sobre Davi Brito, um dos principais aliados da amazonense. No bate-papo, a cantora tentou inflamar a sister contra o baiano e afirmou que ela não deveria "jogar" com o motorista de aplicativo.

A artista disparou que Isabelle precisa parar de defender as atitudes de Davi. "Não é passar a mão na cabeça, mas depois de várias questões, ele continuar com esse comportamento dele, ele não melhorar, ele mandar mais gente calar a boca, prepotente, criando confusão e caos, você tá vendo isso e continuar sendo uma pessoa que vai proteger no jogo, aí não tem como falar que você não está passando a mão na cabeça. Se proteger no jogo. É sua escolha".

Wanessa também afirmou que Davi não joga com a amazonense: "Para mim, aqui dentro como nós estamos vivendo um jogo, se uma pessoa é minha aliada, dessa forma que vocês são, eu acho muito muito estranho. Eu estar com uma pessoa que é minha aliada, que a gente parece que troca junto, mas na hora que precisa mesmo, não conta junto!".

No entanto, Isabelle Cunhã se defendeu, afirmando que as pessoas não a procuram para conversar sobre e que ninguém sabe como são suas conversas com Davi a respeito das atitudes dele. E Wanessa Camargo resolveu comparar a relação dela com Davi com a luta contra o racismo.

A cantora iniciou afirmando ser uma "comparação louca" e disparou: "É o tal do "Não basta ser racistas, temos que ser antirracistas". Você entende onde estou chegando? A gente tem que ir além de demonstrar posicionamento aqui dentro".

Por fim, a namorada de Dado Dolabella afirmou que não vai mais falar com Isabelle sobre a relação dela com Davi. "Eu já tentei te falar, já tentei te alertar sobre isso. É sua relação com ele, não vou me intrometer mais. Isso não vai virar voto para mim", afirmou.

