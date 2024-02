Andressa Urach revela como ajudou o filho a perder a virgindade

Internautas recuperaram nesta quarta-feira (7), um trecho da participação de Andressa Urach, no programa “Chupim”, da Metropolitana FM. No vídeo, a modelo relembrou que ajudou o filho e DJ, Arthur Urach, a perder a virgindade. A influenciadora deu detalhes de como tudo aconteceu.

Primeiro, Andressa Urach fez com que o filho entendesse a sua profissão, na época de prostituta. “Eu treinei ele [Arthur] assim, eu vim da prostituição, né. Como eu contei no livro. Dos meus 21 anos até os 27, eu trabalhei na prostituição, aí depois eu me converti e recente eu tinha voltado pra me reerguer antes de ganhar meu faturamento”, iniciou Andressa Urach contando que ensinou o filho a responder possíveis brincadeiras o chamando de “filho da pu**" e que ele deveria responder que era mesmo e que a pessoa sequer teria dinheiro para pagar o cachê dela.

Na sequência, a modelo revelou como ajudou Arthur Urach a perder a virgindade. “Ele entendeu minha profissão, eu levei ele num bordel pra conhecer o lugar, ele perdeu a virgindade no p*teiro. Levei ele pra ter a primeira experiência e ver que não era um bicho de sete cabeças, que eram mulheres lindas e um lugar agradável”, contou a criadora de conteúdo adulto.

Andressa Urach afirmou que ele entendeu e, inclusive, apoiou o retorno dela. “Eu queria que ele entendesse o meu mundo, então quando eu tive esse conflito religioso de voltar [para a prostituição], ele foi o primeiro a apoiar”, e acrescentou que pagou a primeira vez do filho.

Andressa Urach é acusada de abandonar o filho caçula

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, detonou a modelo nas redes sociais no último domingo (4). O empresário respondeu várias perguntas dos internautas sobre o atual relacionamento dela e afirmou que o filho caçula do ex-casal foi abandonado pela influenciadora há dois meses.

Ele abriu para os seguidores que há dois meses a modelo não procura o filho: "Agora em fevereiro vai fazer dois meses que não tem [contato]". Outra fã comentou que não aguenta ficar um dia sem ver o filho, quem dirá um mês e Thiago Lopes respondeu: "Porque você é uma pessoa normal".