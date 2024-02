Kleber Bambam processa modelo que o acusa de assédio sexual

O ex-BBB Kleber Bambam, está movendo um processo contra a modelo Letícia Gabriela, que o acusou de assédio sexual nas redes sociais, em 2020. Na época, a mulher fez publicações no Instagram expondo uma troca de mensagens com o empresário.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, Kleber Bambam está movendo uma “ação indenizatória por dano moral com pedido de tutela antecipada”. Para ele, o objetivo dela era de ofender e ferir sua imagem. Inclusive, a defesa do campeão do primeiro Big Brother Brasil, afirmou que a plataforma Facebook, detentor do Instagram, teria ficado inerte ao "conteúdo ofensivo", e se “tornou solidário com a continuidade das ofensas” feitas pela modelo.

Vale lembrar que, Letícia Gabriela, na época, contou que o ex-brother entrou em contato com ela, convidando-a para participar de uma live. Ele teria feito propostas indecentes e afirmou que Kleber Bambam pediu para que ela tirasse a roupa e se tocasse para ele ver.

Depois do episódio, a modelo resolveu expor nas redes sociais e acabou recebendo mensagens de várias meninas, que também afirmam terem sido assediadas por Bambam. Segundo as vítimas, elas foram bloqueadas logo depois de terem negado as investidas.

Além de Letícia Gabriela, a youtuber e gamer, Carol Azeredo, também denunciou que passou pela mesma situação relatada pela modelo. Aos seguidores, ela contou que Kleber Bambam foi convidado para participar dos quadros de seu canal, e a deixou muito constrangida, sexualizando tudo o que ela falava. Ele chegou a dizer que queria “pega-la” por trás.







< >