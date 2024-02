BBB 24: Ferrugem alfineta Rodriguinho após estrelismo no reality

O cantor Ferrugem alfinetou o pagodeiro Rodriguinho, nesta quinta-feira (8), após o artista desabafar com MC Bin Laden sobre ter que participar dos afazeres domésticos, no "BBB 24". Ele também afirmou que se sente desrespeitado pelos participantes da casa.

MC Bin Laden e Rodriguinho conversavam no quarto gnomo, quando o pagodeiro revelou um incômodo. “Eu e você fazemos as mesmas coisas que os artistas que vêm aqui fazem. Qual a diferença dos caras que estão tocando ali no palco para a gente? Nenhuma. Você vai chegar pro Thiaguinho e pedir pra ele limpar a cozinha?”.

Na sequência, Rodriguinho relatou que se sentiu desrespeitado pelos brothers, principalmente, quando cantaram suas músicas, mas disseram não saber que ele era o cantor por trás. Contudo, MC Bin Laden concordou com as falas: “Eu não gosto que esqueçam isso e vejo que esquecem o tempo todo disso aqui dentro”.

O trecho da conversa, é claro, está repercutindo nas redes sociais e quem rebateu a fala do pagodeiro, foi o cantor Ferrugem. "Mas aí tá correndo atrás do mesmo prêmio mano, pô Rodrigo [...] Sou famosão e aqui no meu BBB [casa] a mulherada manda de tirar cocô de cachorro até limpar cozinha e eu faço no sapatinho , sem dar um piu", escreveu no Instagram.

Além do Ferrugem, outros artistas também se posicionaram sobre o ataque de estrelismo do cantor. O cantor sertanejo, Barreto, também opinou: "A humildade dentro da casa, a igualdade com os outros brothers e a compaixão, iria atrair a ele ainda mais prestígio. Mas não pensa dessa forma, por isso vem se perdendo".



Já os internautas não pouparam críticas: "Alguém avisa ele que o Thiaguinho é bem sucedido e não precisa ir para o BBB para ser lembrado pelas pessoas de que foi famoso um dia?". Outro seguidor também zombou da fala do pagodeiro: "Se ele souber que a desvalorização dele não tá só lá dentro da casa".

O Rodrigo acha que não tá lá de igual pra igual? Que discurso constrangedor é esse? #BBB24 pic.twitter.com/FAUtg0InRm — Dantas (@Dantinhas) February 7, 2024