BBB 24: Fernanda rasga elogios à Alane após trocas de ofensas

Na noite desta quarta-feira (7), aconteceu a festa da líder Fernanda Bande com o tema “Burlesco”, no "BBB 24". Entretanto, não só a decoração e animação dos brothers chamaram atenção dos telespectadores. No início da festa, Nanda rasgou elogios à Alane Dias para os seus aliados.

A líder demonstrou ter ficado encantada com a beleza da sister. Além desse momento, as duas dançaram juntas levantando a perna. É claro, que os trechos viralizaram na internet, após as duas protagonizaram um dos maiores barracos desta edição.

Na web, seguidores ficaram agitados com uma possível amizade de Fernanda e Alane. "Deixe elas, que ainda vão virar amigas", escreveu uma fã. "Eu sou muito a Fernanda, brigo e logo já quero ser amiga", elogiou outra seguidora.

Alguns brincaram com a situação e afirmaram que as sisters sabem ser rivais. "cara, isso que é BBB raiz. Amanhã, quando o efeito do álcool passar, elas voltam a se odiar", escreveu uma internauta. "Achei super legal, essa festa está sendo linda, depois o pau vai torar", comemorou outro seguidor.

Relembre a briga

A rivalidade entre Alane e Fernanda marcou as primeiras semanas do "BBB 24". Em meio à troca de votos e várias acusações de falsidade, as duas protagonizaram um dos maiores barracos da edição deste ano. Tudo começou quando as duas estavam se alfinetando na academia.

O clima da conversa foi ficando tenso e, em meio a trocas de provocações, Fernanda disparou: "Tá meio molenguinha aí. Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua". Alane não gostou nenhum pouco do comentário sobre seu corpo e retrucou: "Você me respeita! Você me respeita! Eu não vou falar do seu corpo". Desde então, as duas não tiveram mais nenhuma troca tranquila na casa.