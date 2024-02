Atriz de Fuzuê tem ataque e gravação termina em confusão

A gravação da novela "Fuzuê", da TV Globo, terminou em confusão nos estúdios localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz Lilia Cabral teria se incomodado com o falatório durante a gravação das suas cenas e afirmou estar "saturada".

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, Lilia Cabral, que interpreta Bebel, estava contracenando com Marina Ruy Barbosa, a Preciosa e com o Leopoldo Pacheco que faz o papel de César Montebello na gravação de um leilão de jóias. Quando terminou a fala, a atriz veterana começou a gritar com a equipe de produção.

A atriz teria afirmado que estava saturada e cansada de aturar os falatórios nos bastidores, há 9 meses, durante as gravações. Lilia Cabral também disparou que era falta de respeito com quem está à frente das câmeras e que nos seus quase 40 anos de emissora nunca viu nada desse tipo acontecer antes.



Ainda de acordo com a colunista, a artista acusou um rapaz da produção de ter lhe dado as costas e ficar conversando. No entanto, o funcionário logo tratou de se desculpar e esclarecer que não virou as costas pra ela. Após a confusão, o diretor Adriano Melo saiu em defesa de Lilia Cabral. Após a torta de climão nos bastidores, o diretor propôs à atriz regravar a cena.

Lilian Cabral encerra contrato com a TV Globo

Nos últimos dias, a atriz Lilian Cabral, foi informada pela direção da TV Globo, que o contrato dela não será renovado após 40 anos. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Perline. A artista trabalha na emissora desde 1984. Ainda segundo o jornalista, a atriz tem falado abertamente sobre o rompimento com a emissora e teria transparecido insegurança com a nova fase.