Ex-casal é condenado por estelionato contra Juliana Paes e mais famosos

Casal é condenado pela Justiça de São Paulo por estelionato contra famosos. Segundo o processo, Alisson Alcoforado de Araújo e a ex-esposa dele, Cleide Pereira de Alencar, prometiam um investimento com até 8% de lucro ao mês. Famosos como Juliana Paes, Murilo Rosa e o ex-jogador Luis Fabiano foram alguns que caíram no golpe.

Os estelionatários vão responder em regime aberto. O crime aconteceu em 2017, mas as investigações começaram em 2019 na Polícia Civil e no Ministério Público de São Paulo. Contudo, a sentença da condenação saiu apenas este ano, no dia 29 de janeiro.

De acordo com o processo, os artistas receberam o "retorno financeiro", nos primeiros meses. Mas, segundo as investigações, os golpistas fizeram isso apenas para dar credibilidade ao negócio e para atrair mais vítimas.

Além do ex-casal, na época, outras pessoas haviam sido denunciadas, porém, a Justiça de São Paulo entendeu que eles eram inocentes com base em laudos periciais, conversas apresentadas e interrogatórios. De acordo com o juiz José Paulo Camargo Magano, a equipe que fazia a "captação das vítimas" acreditava que era uma empresa “sólida e real” e não teria agido de má-fé.



Segundo o portal G1, na decisão, Alisson Alcoforado e Cleide Pereira vão ter que devolver R$ 460 mil a Juliana Paes, R$ 460 mil a Murilo Rosa, R$ 280 mil a Luis Fabiano, R$ 84 mil ao consultor financeiro de Juliana Paes e Murilo Rosa, além de R$ 38 mil a outra vítima.







