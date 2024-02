Andressa Urach é exposta pelo ex e valor de pensão do filho é revelado

Andressa Urach e o ex-marido, Thiago Lopes, estão travando uma guerra nas redes sociais nos últimos dias. Após ser acusada de abandonar o filho caçula, Leon, o empresário decidiu revelar aos seguidores o valor da pensão paga pela influenciadora.

Sem rodeios e enrolações, desde a última segunda-feira (5), Thiago Lopes tem respondido os questionamentos sobre a relação de Andressa Urach com o filho caçula. O empresário, resolveu expor que a modelo não tem procurado o filho e esse sumiço já duraria dois meses. Por sua vez, a influenciadora se defendeu e pediu para que ele parasse de mentir.

Entretanto, o ex-marido parece não estar com medo das ameaças feitas por Urach e decidiu continuar respondendo as dúvidas dos seguidores. Desta vez, Thiago Lopes afirmou que apesar de Andressa afirmar que ganha mais de R$ 1 milhão por mês, ela paga apenas um salário mínimo de pensão.

"Um salário só. O resto sou eu que arco com tudo, que é bem mais que a pensão. Pra quem ganha R$ 1 milhão por mês, está bem compatível, né?", alfinetou o empresário. Ele também revelou que bloqueou a ex-esposa em todas as redes sociais e que prefere criar o filho sem a presença da mãe: "Acho até melhor". Até o momento, Andressa Urach não respondeu a nova acusação feita por Thiago Lopes.

Andressa Urach rebate ex-marido

Andressa Urach quebrou o silêncio, após ser acusada pelo ex-marido, Thiago Lopes, de abandonar o filho de apenas 2 anos. A modelo, que está de férias no Rio de Janeiro, gravou uma sequência de vídeos, na noite de terça-feira (6), rebatendo as afirmações de que ela não se preocupa com o filho.

A criadora de conteúdo adulto disse que tinha programado uma viagem para o Rio de Janeiro com toda a família em comemoração do aniversário do pequeno Leon. Na sequência, ela publicou dois prints mostrando que havia comprado hospedagem e passagem aérea para o ex-marido, o filho e a ex-sogra. No entanto, Thiago Lopes teria cancelado a viagem há poucas semanas e deixado um prejuízo de R$ 15 mil.

Por fim, ela ameaça expor mais conversas, caso ele continue fazendo essas declarações nas redes sociais. "Se ele continuar me atacando, eu vou mostrar outras coisas também. Eu nem gosto de me justificar, porque eu acho que o justo não se justifica. Mas eu não gosto quando as pessoas mentem. Eu queria muito estar agora com meu filho Leon".