BBB 24: Dado Dolabella revela ameaça de morte contra Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella, compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira (8), ameaças de morte contra a esposa, Wanessa Camargo. A cantora que está confinada no "BBB 24" desde janeiro, vem sendo alvo de grandes críticas pela postura adotada dentro do jogo.

Contudo, o ator também tem se dedicado à defender a artista. Todos os dias, Dado Dolabella faz publicações mostrando episódios dentro do reality. Mas, as críticas no momento, não são nada diante das mensagens que o artista vem recebendo contra a integridade física de Wanessa Camargo.

No story do Instagram, Dado publicou um print compartilhado por fãs de Wanessa Camargo. “Essa Wanessa tem que tomar é um tirão quando sair do Projac”, escreveu uma pessoa. “Tropa da CDD [sigla da comunidade do Rio de Janeiro Cidade de Deus] pegar e fazer picadinho dessa mulher. Seria lindo ver ela queimando dentro de um pneu”, ameaçou um criminoso.

No X, antigo Twitter, o público tem pedido um posicionamento das autoridades. “Bandido ameaçando a integridade de uma pessoa? Medidas tem que ser tomadas, aqui não é uma terra sem lei. Polícia Federal Wanessa Camargo”, escreveu uma seguidora.

Wanessa Camargo influência Isabelle contra Davi

Na última quarta-feira (7), Wanessa Camargo foi detonada nas redes sociais, mais um vez, após conversar com Isabelle Cunhã sobre Davi Brito, um dos principais aliados da amazonense. No bate-papo, a cantora tentou inflamar a sister contra o baiano e afirmou que ela não deveria "jogar" com o motorista de aplicativo.

A artista disparou que Davi não joga com a amazonense: "Para mim, aqui dentro como nós estamos vivendo um jogo, se uma pessoa é minha aliada, dessa forma que vocês são, eu acho muito muito estranho. Eu estar com uma pessoa que é minha aliada, que a gente parece que troca junto, mas na hora que precisa mesmo, não conta junto!".



