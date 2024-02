Amanda Meirelles se revolta com notícia sobre sua demissão da Globo

A campeã do "BBB 23", Amanda Meirelles, surgiu nas redes sociais nesta quinta-feira (8), negando que seu contrato com a TV Globo tenha sido encerrado. A médica apareceu revoltada, após o site IG divulgar um suposto contrato afirmando que havia chegado ao fim e eles não planejavam renová-lo pela falta de desenvoltura dela.

Logo depois da repercussão, Amanda Meirelles se pronunciou e afirmou que a notícia é mentirosa. "’Fontes próximas’ a minha pessoa informam que mais uma onda de fake news está solta por aí. Procure páginas que tenham responsabilidade com o conteúdo publicado”, iniciou ela.

Na sequência, a médica destacou que esse tipo de matéria pode incitar o ódio contra ela. “Invalidar a trajetória de alguém ou publicar coisas que geram hate não é ser profissional. Quantos cliques vale uma vida ?”, finalizou Amanda Meirelles.

Vale ressaltar que, o portal de notícias, publicou a foto de um contrato da campeã do "BBB 23" com a TV Globo e afirmou que teria chegado ao fim, no último dia 10 de janeiro, deste ano. O jornalista também afirmou que o encerramento teria sido motivado porque Amanda Meirelles “não tinha talento o suficiente para seguir adiante”.

Pra quem não sabe, agora o grupo Globo tem um agência de comunicação para gerenciar a carreira de vários artistas, principalmente, os ex-BBBs. E desde que a médica deixou o reality como campeã, mas grande rejeição do público. A emissora tentou emplacar ela como uma das colunistas do “Encontro”, o desempenho da loira não teria agradado a direção. Amanda Meirelles teria feito um curso “Cria Globo de Apresentadores”, onde ela e, outros ex-BBBs, foram convidados.

