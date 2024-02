BBB 24: Yasmin Brunet garante que ninguém maltrata Davi

Nesta sexta-feira (9), aconteceu a prova do líder de resistência no "BBB 24", e o ganhador foi Lucas Henrique que conseguiu permanecer por quase 10 horas. Contudo, antes da prova finalizar, Davi Brito foi o assunto entre os brothers durante a madrugada.

Yasmin Brunet, Rodriguinho, Leidy Elin e MC Bin Laden conversavam na cozinha sobre o baiano, após ele ser eliminado da prova. Os participantes comentaram o comportamento do motorista de aplicativo no dia a dia. O funkeiro, iniciou afirmando que para o público as atitudes do baiano podem ser vistas como algo positivo e que o afastamento dele em relação a boa parte da casa também pode ajudá-lo.

"Ser cooperativo aqui pode contar muito lá fora e a galera ficar contra a ele ainda... Ninguém está contra ele a ponto de ser folgado", opinou o funkeiro. Entretanto, Yasmin Brunet também tentou se defender uma possível perseguição à Davi. "Ninguém destrata ele, ninguém maltrata ele, muito pelo contrário, ele que acaba fazendo isso". Rodriguinho diz que fica irritado com Davi cantando antes da formação de Paredão.

Wanessa Camargo e Michel comemoram eliminação de Davi

Outra cena que chamou atenção dos internautas, na manhã desta sexta-feira (9), foi a comemoração de Wanessa Camargo e Michel após a saída de Davi Brito da Prova do Líder junto com eles. “Deus foi tão bom que Davi saiu junto comigo”, disse o professor.

Na web, internautas querem ver Davi no paredão mostrar que o Brasil não quer eliminá-lo. "A gente nem queria ele líder mesmo! Deixa ele ir pro paredão e voltar, queremos ver a cara de vocês", escreveu uma seguidora. "Alguém avisa que o Davi não será eliminado de nenhum paredão, mas eles sim", pontuou outra fã.