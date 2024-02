Encontro de casais! Gabigol e Léo Pereira curtem camarote acompanhados

O clima de romance está no ar! Após Karoline Lima e o jogador Léo Pereira assumirem o namoro publicamente, quem está sendo cotado para anunciar um novo relacionamento sério é o Gabigol. O craque do Flamengo está vivendo um affair com a influenciadora Júlia Rodrigues e não tem feito questão de esconder o romance.

Na madrugada desta segunda-feira (12), aconteceu o encontro dos dois casais no "Nosso Camarote", na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Para os fãs, não é novidade ver o casal "Karolino" em clima de romance. Já o Gabigol e Júlia Rodrigues, sim.

Segundo informações, Júlia Rodrigues e Gabigol, apesar de não terem chegado juntos ao evento, passaram toda a madrugada agarradinhos. Inclusive, durante o show do rapper Chefin, os dois foram flagrados aproveitando a apresentação bem animados. A modelo, de 24 anos, chegou a ser questionada no início da noite sobre o affair, ela se limitou a responder: ""Ele é maravilhoso, né? Um grande amigo".

Vale lembrar que, os dois vivem um romance desde o final do ano passado. Há duas semanas, Júlia e Gabigol estiveram juntos curtindo os estúdios da Wall Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar de todas as especulações na imprensa, o casal, até o momento, não veio a público anunciar publicamente o romance.

Pra quem não se lembra, Júlia Rodrigues já viveu um affair com Vini Jr. e os boatos ficaram ainda mais fortes durante a Copa do Mundo, em 2022. A influenciadora viajou para o Catar e foi vista jantando com o atleta. Já o Gabigol não assume publicamente um romance desde que terminou o namoro com Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Jr.