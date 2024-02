Carol Barcelos namora repórter de quem foi madrinha de casamento

A jornalista Carol Barcellos, está sendo detonada nas redes sociais, após assumir um relacionamento com o repórter Marcelo Courrege. Acontece que ela foi madrinha de casamento do comunicador com Renata Heilborn, que também trabalhava na TV Globo, mas deixou a emissora em 2023.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, dois meses depois da saída de Renata da Globo, começaram a circular boatos de que Courrege havia traído a esposa com Carol nos bastidores. Ainda de acordo com a colunista, ele e a mulher teriam aberto a relação – o que surpreendeu os colegas de emissora.

Contudo, pouco tempo depois, em setembro de 2023, Marcelo e Renata colocaram um fim no casamento, mas não anunciaram oficialmente a separação. Apesar das especulações de que a jornalista teria sido traída pela sua madrinha de casamento, ela não se pronunciou sobre as fofocas.

Agora, cinco meses após as polêmicas, Marcelo e Carol Barcellos assumiram o romance nas redes sociais. Entre vários comentários de felicitações, uma seguidora alfinetou o novo casal. “E confirmaram a fofoca que saiu meses atrás (risos)”, escreveu uma seguidora. Na sequência, a jornalista respondeu: “Amor. E não fofoca…”, comentou Carol.

Vale lembrar que, a repórter TV Globo, se casou com André Vianna, em janeiro de 2022, mas o relacionamento não durou muito tempo. Os dois haviam celebrado a união em uma cerimônia discreta à beira da praia, em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

Até o momento, o novo casal não se pronunciou sobre as notícias que estão saindo na imprensa sobre Carol Barcellos ter sido pivô da separação de Marcelo Courrege com Renata Heilborn.