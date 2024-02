Namorada de Duda Nagle alfineta Sabrina Sato

O romance de Duda Nagle com a corretora de imóveis Michele Balsamão mal começou e já está se envolvendo em polêmicas. Isso porque, o ator publicou uma foto deles nas redes sociais e entre comentários, um deles teria sugerido que a nova namorada estaria no mesmo nível que ele.

Contudo, o que chamou atenção, foi que Michele curtiu e internautas apontaram que seria uma indireta para a ex do ator, Sabrina Sato, com quem ele teve uma filha, a Zoe. "Agora sim, uma mulher do mesmo nível! Dá para ver que tem maturidade e elegância. Parabéns!", escreveu a seguidora no comentário curtido pela namorada de Duda Nagle.

Rapidamente os seguidores notaram a curtida e ficaram alvoroçados com uma possível indireta. "Ela está certa. Sabrina está em um nível altíssimo. Tem que lutar muito para chegar", escreveu uma fã. "Desnecessário esse tipo de comentário e Michele ainda curtiu. Não é um bom sinal, Duda Nagle", comentou a outra internauta.

Vale lembrar que, Sabrina Sato e Duda Nagle se separaram no começo de 2023, após sete anos de relacionamento. Em 2019, em entrevista à Caras, Sabrina Sato estava querendo aumentar a família com o ator e dar um irmão para Zoe. Além disso, queria subir ao altar em um festão de casamento e ambos os sonhos não aconteceram.

"Sou movida a sonhos e sonho em me casar com Duda e ter mais filhos, mas quero curtir esta fase da Zoe, afinal, as mudanças são diárias. Além disso, estou focada no trabalho, um desafio que promete ser como um filho", disse, na época.

Sabrina Sato está solteira desde então, apesar das especulações de affair com Nicolas Prattes e Duda Nagle assumiu uma nova namorada recentemente. No entanto, apesar do fim do relacionamento, o ex-casal mantém uma boa relação e divide os cuidados com a filha.