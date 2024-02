BBB 24: Zilu sai em defesa de Wanessa após críticas

Zilu Camargo surgiu nas redes sociais pedindo ao público que não faça de Wanessa Camargo uma vilã do "BBB 24". Em uma publicação em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira (12), a mãe da cantora, publicou um apelo aos seguidores diante das críticas que a filha recebendo por perseguir Davi Brito.

"A mesma coisa tem sido feita com a Wanessa [comparando ao Davi]. Precisamos nos atentar para facilidade com que o desconforto de uma mulher é diminuído sem minimamente considerar o contexto de vida dela. O privilégio de ver o jogo todo é do público e não dos participantes. Não tornemos vilã quem apenas está pontuando percepções individuais e coletivas", postou Zilu.

Acontece nas últimas semanas, a cantora Wanessa Camargo e a influenciadora Yasmin Brunet estão entre os assuntos mais comentados na internet por reclamarem do Davi Brito quase o dia todo. Contudo, após o desabafo, Zilu também compartilhou uma série de ameaças que têm recebido envolvendo a filha.

"Eu vou matar Wanessa e Rodriguinho", escreveu uma pessoa. "Essa Wanessa tem que tomar um tirão quando sair do projac. Tropa da CDD vai pegar e fazer picadinho dessa mulher. Seria lindo ver ela queimando dentro de um pneu", ameaçou um criminoso.

Por fim, Zilu finalizou afirmando que acionou as autoridades: "Todas essas mensagens estão sendo levadas às autoridades competentes, pois este tipo de comportamento não pode ser normalizado", avisou a mãe. E terminou pedindo respeito e disse que, quando Wanessa sair, ela terá a oportunidade de refletir sobre o seu comportamento dentro da casa.