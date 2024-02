Marido de Sasha gera polêmica ao criticar evangélicos

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, virou um dos assuntos mais comentados, nesta terça-feira (13), na internet. O músico fez uma sequência de publicações rebatendo "cristãos" que o criticaram por curtir a Marquês de Sapucaí, no Rio.

"E o prêmio do povo mais chato da terra (com exceções) vai para: CRENTES! namoral, acho que nem Jesus aguenta", iniciou ele no X, antigo Twitter. "Sabe o que eles querem? que eu vá a público gritar pra todo mundo “eu não sou cristão”. Eles preferem que eu não ame a Jesus, do que amar a Jesus e ir na sapucaí, é bizarro, mas é verdade", se defendeu João das críticas.

No longo desabafo, o marido de Sasha Meneghel, afirmou que diariamente recebe mensagens de pessoas o criticando. "A maioria prefere ver a pessoa distante de Cristo, do que em Cristo sendo QUEM ELAS SÃO. Eu recebo milhares de mensagens semanalmente de pessoas que se dizem cristãos, me xingando, atacando, dizendo pra eu largar de vez a minha fé. O motivo? Eu não ser como eles são, não estar onde eles estão".

Por fim, ele encerra o desabafo afirmando que as pessoas que se dizem cristãs não representam Jesus na Terra. "Eu tenho um conselho pra você que se identifica com isso, saiba que Jesus não se parece com isso. E por mais que essas pessoas se dizem representá-lo, elas não chegam nem perto disso, e se ele estivesse hoje entre nós, seria crucificado novamente por eles, fariseus".

Repercussão

Na internet, os seguidores detonaram os comentários feitos por João Lucas no X, antigo Twitter. "Falou o sustentado pela Xuxa, mãe da Sasha. Ninguém te conhece, dorme e descansa e para de criticar as pessoas", escreveu um seguidor. Outro internauta também rebateu: "Fala tanto em que os crentes atacam o próximo. E você está fazendo o que?".

Enquanto alguns criticaram o marido da Sasha Meneghel, outros saíram em defesa. "Eu sou cristã que saiu da bolha da igreja também. Às vezes eu me preocupo com você, com esse tanto de julgamento. Fica firme, a verdadeira religião é fazer o bem", apoiou. "Não consigo entender, amar a Cristo não te impede de nada. Você tem que ser justo, fiel a Deus e não fazer o mal, mas eles não entendem", escreveu uma fã.

e o prêmio do povo mais chato da terra (com exceções) vai para: CRENTES! namoral, acho que nem Jesus aguenta… — João Lucas (@_joaolucasss_) February 13, 2024