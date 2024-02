BBB 24: Boninho planeja estratégia para deixar Leidy desconfiada

Na noite desta terça-feira (13), após Davi Brito permanecer no "BBB 24", Leidy voltou a insinuar que as constantes trocas de microfone do brother são um sinal de popularidade. A pipoca tem dado a entender uma possível interferência da produção no jogo e afirmou que o ele é o favorito desta edição. Com a repercussão, Boninho resolveu pregar uma pegadinha com a jovem.

Em um vídeo publicado no Instagram, o diretor do reality show explicou o que fará nos próximos dias para confundir a sister. "A Leidy criou uma teoria do microfone, então a gente vai devolver para ela a mesma teoria. Amanhã ao meio-dia e às 5h da tarde, vamos trocar o microfone dela e isso vai acontecer também na sexta. Vamos ver se essa teoria vai funcionar", afirmou Boninho.

Contudo, a decisão de confundir Leidy dividiu opiniões na internet. "Se está trocando mais o microfone do Davi é porque ele usa muito. É o primeiro a acordar e o último a dormir", defendeu um seguidor. "Gente Davi fala e canta muito. Não tem microfone que aguente", escreveu um internauta.

Já outros criticaram e estão apoiando as falas da sister sobre as interferência do Boninho no jogo. "Você interferiu sim no confessionário. O cara ia apertar o botão e você não deixou", pontuou telespectador. "Nada a ver, não deveria mexer no jogo assim. Deixa cada um lá dentro achar o que quer", opinou mais um seguidor.

Vale lembrar que no início desta semana, Leidy e Wanessa Camargo já tinham levantado a "teoria do microfone". As falas dão a entender que as trocas constantes do Davi Brito possam significar uma "troca de informações" entre a produção e o brother.