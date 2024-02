Luísa Sonza é flagrada com novo affair português

A cantora Luísa Sonza, foi flagrada ao lado do novo affair, deixando o Festival Oab, em São Paulo, nesta segunda-feira (12). Segundo informações do jornalista Leo Dias, a artista está vivendo um romance desde o final do ano passado com Luis Ribeirinho.

O jovem de 28 anos, é de uma família de médicos conhecida em Portugal. De acordo com o jornalista, Luis mora na Alemanha e faz residência em cirurgia plástica. Contudo, ele aproveitou as férias para curtir o Brasil. Desde que chegou ao país, já passou dias em Salvador, São Paulo e no Rio de Janeiro.

Quando esteve na cidade carioca, Luis aproveitou para assistir uma apresentação de Luísa Sonza e não só curtiu, como deixou o evento ao lado da cantora. Na imagem divulgada, os dois caminham lado a lado conversando e sorrindo.

Vale lembrar que, neste Carnaval, Luísa Sonza virou assunto na web, após usar um chapéu com chifres colados, para performar a música Chico. Sem mencionar o nome do ex-namorado, em sua apresentação no carnaval do Recife, no Marco Zero, na madrugada do último domingo (11), ela decidiu dedicar a música para "todas as cornas do Brasil".

"Quem nunca enfrentou uma situação difícil em relacionamentos? Ouvi dizer que Recife tem muitas histórias interessantes, não é? Então, agora, quero homenagear todos vocês e expressar todo o meu amor, porque é disso que se trata esta música: o amor que habita em mim e a capacidade de amar alguém, e hoje eu quero dedicar a vocês", afirmou Sonza antes de começar a cantar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos ???? (@alfinetei)