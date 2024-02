BBB 24: Brothers alertam Davi após volta do paredão

Davi Brito voltou do paredão com apenas 12% de rejeição e dentro da casa do "BBB 24", os participantes já estão comentando sobre o baiano ser um dos favoritos do público. Enquanto alguns querem respostas rápidas, outros brothers alertam o motorista sobre "jogos de interesse" que podem começar a acontecer.

Matteus, Deniziane, Alane, Beatriz e Davi conversavam no quarto fadas quando resolveram alertar o baiano. "O pessoal vai chegar em ti. Chegar para se aproximar", afirmou Matteus. "Todo mundo vai querer seu amigo agora", completou a bailarina.

Contudo, Davi respondeu que não vai mudar: "Não, mano. Meu posicionamento... não mudo minha opinião não. Quem é alvo, é alvo. Não vai mudar não", afirmou o baiano que seus alvos não vão mudar mesmo com possíveis aproximações.

Enquanto isso, Wanessa Camargo demonstrou preocupação com a volta de Davi Brito e afirmou que quer ir logo para o paredão. "Não vou ficar aqui sofrendo, não vou ficar aqui nem a pau. Não tem prêmio que pague isso na vida. Lucas Henrique, no entanto, rebateu e afirmou que uma hora ela vai ao paredão.

"Em algum momento todos nós vamos ao paredão", afirmou o brother. Entretanto, a filha de Zezé Di Camargo declarou: "Eu sei, mas quero saber logo, não quero mais ficar aqui", disparou a cantora com medo de como o jogo está sendo visto pelos telespectadores.