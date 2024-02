Traição de Marcelo Courrege a Renata Heilborn tem detalhes expostos

A traição de Carol Barcellos e Marcelo Courrege com Renata Heilborn acaba de ganhar mais um capítulo. Após a jornalista confirmar que a sua melhor amiga e madrinha de casamento estava vivendo um romance com seu marido, a forma como ela descobriu veio à tona.

Segundo o jornalista Leo Dias, Renata Heilborn e Marcelo Courrege tinham o costume de compartilhar a localização das viagens feitas em carros de aplicativo. No entanto, no dia da descoberta, o repórter do núcleo de esportes da TV Globo, afirmou que visitaria o pai que estava doente, porém, afirmou que não seria "uma boa ideia" ela ir junto.

Contudo, o comunicador, na verdade estava indo visitar Carol Barcellos, sua atual namorada. Acontece que o jornalista esqueceu de desativar a função de compartilhamento de localização. Renata então recebeu a notificação do aplicativo e percebeu que Courrege não estava a caminho da casa do pai, e sim, para o endereço da sua melhor amiga.

Ainda de acordo com a apuração do Leo Dias, Renata esperou um tempo e ligou para o marido perguntando como o sogro estava. Ao responder que o pai "permanecia mal", Heilborn entendeu e aguardou ele retornar para casa. Foi nesse dia que ela o confrontou. Por sua vez, Marcelo não negou e assumiu que estava com Carol.

Em um relato divulgado no Instagram, Renata Heilborn afirmou que assim que toda a traição veio à tona, Courrege saiu de casa e foi morar com Carol Barcellos. "Depois que eu descobri, numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua "paixão". Eu demorei pra ficar bem, pra me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar, porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga".

A jornalista Carol Barcellos enviou uma mensagem ao jornalista Leo Dias se defendendo. “A história não é essa […] Muitas mentiras, triste”, declarou ela ao colunista. Já o repórter Marcelo Courrege não se pronunciou até o momento.







