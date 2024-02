BBB 24: Zilu repreende Dado e diz que ele não pode falar por Wanessa

Zilu Camargo se pronunciou mais uma vez sobre os acontecimentos envolvendo a filha, Wanessa Camargo, no "BBB 24". Desta vez, a empresária alfinetou o genro, Dado Dolabella, que tem se manifestado diariamente nas redes sociais sobre as polêmicas dentro do reality show.

"Oi, meus amores, como vocês estão? Tô passando aqui porque como mãe acho importante enfatizar que ninguém tem autorização pra falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter", iniciou Zilu.



Na sequência, a mãe de Wanessa Camargo afirmou que o posicionamento de pessoas próximas à cantora não refletem a opinião da filha. "Então, fiquem de olho porque qualquer manifestação aqui fora de pessoas próximas a ela, não refletem necessariamente a opinião da Wanessa, que vai se manifestar sobre todos os assuntos que foram tratados no reality quando ela sair de lá".

Após a publicação feita em seu perfil no Instagram, Zilu Camargo deixou de seguir nas redes sociais o genro Dado Dolabella. Apesar da repercussão, o ator ainda não se pronunciou sobre o alerta feito pela sogra nesta terça-feira (13).

Vale lembrar que nesta semana, a ex-esposa de Zezé Di Camargo pediu ao público que não faça de Wanessa Camargo uma vilã do "BBB 24". A mãe da cantora, publicou um apelo aos seguidores diante das críticas que a filha recebe por perseguir Davi Brito.

"A mesma coisa tem sido feita com a Wanessa [comparando ao Davi]. Precisamos nos atentar para a facilidade com que o desconforto de uma mulher é diminuído sem minimamente considerar o contexto de vida dela. O privilégio de ver o jogo todo é do público e não dos participantes. Não tornemos vilã quem apenas está pontuando percepções individuais e coletivas", pontuou a empresária.