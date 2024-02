Ana Hickmann diz que ex-marido constrangeu o filho; Entenda

E a briga entre Ana Hickmann e Alexandre Correa ganha mais um capítulo. Nesta sexta-feira (16), a defesa da apresentadora divulgou que o empresário submeteu o filho do casal a mais um constrangimento. Isso porque, a criança de 9 anos, foi colocado por ele novamente como testemunha do caso.

Desta vez, o pequeno será testemunha do pai no processo aberto por Ana Hickmann de violência doméstica, no dia 11 de novembro do ano passado. No entanto, segundo a advogada, Alezinho não presenciou a agressão física.

Contudo, além de colocar o filho em uma situação de constrangimento, ele tem dificultado o processo. "Alexandre demonstra descompromisso com a justiça ao fornecer um endereço em que não é possível localizá-lo pelos oficiais de justiça. Tal atitude indica a tentativa de tumultuar o andamento do processo", escreveu a defesa da apresentadora.

Vale lembrar que, nesta semana, Ana Hickmann procurou as autoridades e denunciou o ex-marido de descumprir a medida protetiva e vigiar a casa dela no último domingo (11). "Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física". No entanto, o empresário, por meio do advogado, Ênio Murad, falou com a jornalista Fábia Oliveira que Alexandre Correa, acusa, judicialmente, Ana Hickmann e Edu Guedes de coagir seu cliente.



“Ana Hickmann está usando o filho pra tentar prender o Alexandre, o acusando de quebrar a medida protetiva. No dia 13, Alexandre foi entregar o filho, junto com seu pai, que tem mais de 80 anos. Nesse caso, Alexandre vai dirigindo e fica na porta do condomínio aguardando. Assim, o pai de Alexandre, Seu Gustavo, entra na casa, leva o menino e volta”, afirmou a defesa.