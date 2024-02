Brasileira é presa acusada de perseguir cantor Harry Styles

Nesta terça-feira (20), a Justiça da Inglaterra decidiu manter detida uma brasileira que enviou mais de 8 mil cartas ao cantor Harry Styles. Myra Carvalho, de 35 anos, está encarcerada na penitenciária HMP Bronzefield, no condado de Surrey.



De acordo com informações da BBC, a mulher viajou para Inglaterra e em menos de um mês escreveu mais de 8 mil cartas ao britânico. No entanto, alguma delas eram de "casamento" e duas chegaram a ser entregues pessoalmente por ela no endereço do artista.

Documentos da corte revelam que a brasileira estava hospedada em um albergue em Earl's Court, no oeste de Londres. Myra Carvallho chegou ao Reino Unido em dezembro do ano passado. Entretanto, no final de janeiro ela foi detida pelas autoridades inglesas, após causar "sério alarme e angústia" ao cantor, em um incidente ocorrido em Londres.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, os pais de Myra Carvalho estiveram no tribunal durante a audiência desta terça-feira (20) e afirmaram que não tinha conhecimento. Por sua vez, o juiz do caso decidiu que ela deverá ficar detida ao menos até o dia 19 de abril, quando uma nova sessão ocorrerá.

A prisão que Myra Carvalho está presa é feminina para adultas e jovens infratoras. Nesta unidade eles tem capacidade para acomodar 572 mulheres. A penitenciária foi aberta em 2004 para atender presas da região Sul da Inglaterra e é uma das maiores do país.