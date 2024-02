Emily Garcia revela desejo em MC Daniel

Emily Garcia mal terminou o namoro com o influenciador Victor Igoh e parece que está fazendo a fila andar. Isso porque, durante a festa do reality na "Casa da Barra", de Carlinhos Maia, a influenciadora foi exposta por Castanho de que teria demonstrado interesse em ficar com MC Daniel.

"Eu acho que o Fafa vai ter que dormir aqui porque chegou uma pessoa e falou que estava interessada em dormir com você hoje", afirmou Castanho se referindo a Emily Garcia. No entanto, Carlinhos Maia reforçou que a jovem não tinha demonstrado interesse por ninguém nesta temporada.

"Ela gelou [...] e ela não se interessou por ninguém a temporada inteira", brincou o humorista. Por sua vez, Emily apareceu sem graça e afirmou que não tinha se interessado por ninguém. Já o funkeiro, apenas riu e entrou na brincadeira.

Vale ressaltar que, no primeiro dia de "Casa da Barra", Babal Guimarães, que é ex-marido de Emily Garcia, foi pego observando ela durante a festa. Como os participantes gostam de uma fofoca, não deixaram passar a situação.

No vídeo, publicado no story do Carlinhos Maia, a personagem Janahorrarya explanou que viu Babal olhando pra Emily, no entanto, a influenciadora afirmou que não quer o ex. “Emily não quer Babal, eu estava dizendo a ela que ele estava olhando pra ela”.

Contudo, Carlinhos Maia defendeu Babal afirmando que eles são separados e que Janahorrarya estava bêbada. No meio dessa nova polêmica, vale ressaltar que, o influenciador assumiu que voltou a namorar com Cris Monteiro depois de vir à tona uma traição, no ano passado.