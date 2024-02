Ana Hickmann tem três dias pra quitar dívida de R$ 4 milhões

Mais um dívida sendo cobrada! A apresentadora Ana Hickmann, tem 72 horas para quitar uma dívida com o bando Itaú. O prazo começou a contar nesta sexta-feira (23) e o valor somado ultrapassa a casa dos 4 milhões de reais.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O dia, Alexandre Corre e a ex, Ana Hickmann reúnem na Justiça diversos processos e dívidas milionárias. No entanto, o jornalista descobriu que uma dívida milionária precisa ser quitada em 72 horas.

A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De acordo com o autos do processo, caso Ana não faça quite o valor até a data indicada, a mesma terá os bens penhorados para garantia da dívida. A decisão é da juíza Paula Regina Schempf Cattan da 1ª vara cível da comarca de São Paulo, que também decidiu que fosse feito o pagamento de 30% da execução, incluindo custos e honorários de advogados, no prazo determinado.

Contudo, ainda segundo o jornalista, apesar do montante ser um valor exorbitante, a apresentadora Ana Hickmann poderá realizar o pagamento do saldo remanescente da dívida com o Itaú em até seis parcelas mensais.

Vale lembrar que, há pouco tempo, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Corrêa, quitassem em até 72 horas uma dívida de R$ 735.069,85, mais a soma de honorários advocatícios, com o banco Daycoval. A decisão é do juiz Paulo Bernardi Baccart, da 16° Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com ele, somando o valor da dívida e os honorários, o ex-casal pagará mais de R$ 800 mil. Caso eles não cumpram o prazo determinado, será feita a penhora de bens.