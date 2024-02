Lucy Alves assume namoro com atriz em foto de beijo

A cantora Lucy Alves revelou neste domingo (26), que está namorando a atriz Indara Nascimento. Por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma foto beijando a também apresentadora.

A foto já reúne mais de cem mil curtidas e seis comentários. Recentemente as duas fizeram parte do elenco da novela Travessia, da TV Globo. No entanto, antes de divulgar nas redes sociais, Lucy e Indara já haviam dado sinais de que estavam vivendo um romance.

Isso porque, as duas apareceram juntas num camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o Carnaval. Na internet, vários famosos comentaram a foto do beijo, como a influenciadora e atriz, Jade Picon: "lindas", disparou. A atriz Drica Morais também escreveu: "Casal lindo", escreveu.

Outros internautas já estão curiosos para saber como começou esse romance. "Deus amado! Informações incompletas demais: Quando se conheceram? Faz tempo que estão namorando? Estão felizes? Quais são os planos? Essa foto não tem informação", escreveu um fã.

Por fim, quem não deixou de comentar a publicação feita pela cantora Lucy Alves, foi a sua namorada, Indara Nascimento, de 33 anos: "Meu amor". Vale ressaltar que, ano passado a atriz assumiu que é bissexual, após ser flagrada com a diretora Victoria Zanetti, contudo, o romance durou pouco meses.