Nego do Borel ameaça MC Daniel após cantor vibrar com derrota contra MC Gui

Nego do Borel está revoltado com o cantor MC Daniel. Ocorre que o funkeiro paulistano comemorou muito a vitória de MC Gui em uma luta contra o Nego, e o cantor carioca, é claro, não gostou nadinha. Após a derrota de Nego, Daniel não fez questão de esconder sua satisfação com o resultado do embate.

“Chora! Deu a lógica. O bem sempre vence. O carma vem, é inevitável. Cara mais sem respeito do funk. Sem postura, emocionado... Vou comemorar igual Copa do Mundo”, escreveu MC Daniel, deixando Nego do Borel revoltadíssimo. Assim, o cantor não mediu suas palavras e partiu logo para ameaça. Mas, antes disso ele falou sobre ter dado o seu melhor na luta.

“Perdi, estou de cabeça erguida, sou sujeito homem. Treinei pra caralho, vou continuar treinando, e está tudo certo”, começou falando Nego do Borel, momentos antes de detonar MC Daniel por ter comemorado sua derrota.

“Mas tem uns caras que ficam só na internet querendo hypar no bagulho dos outros e depois fica igual uma marica na rua. Então vou falar pra você de novo, Daniel. Não fica nessa, porque eu te vejo e não tem essa de segurança e o caralh* a quatro. Eu te meto a porrada. Você está ouvindo, né? Então não fica mexendo comigo não, moleque, porque tu não me conhece não. Então não fica de caô comigo não. Tô te avisando”, disse o artista carioca.

Nas redes sociais, os internautas logo reagiram à treta. “O cara perde uma luta e quer o que, mano?”, disse um usuário do Instagram. “E assim começa mais um teatro. Daqui a pouco vão marcar uma luta. Aguardem”, especulou mais um.