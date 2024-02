BBB 24: Equipe de Pitel detona Rodriguinho e pede eliminação

Paredão formado no "BBB 24" e os administradores dos participantes começaram a divulgar o posicionamento de quem eles apoiam que seja eliminado. Rodriguinho, Fernanda e Lucas Budam estão na berlinda, no entanto, a equipe das aliadas do pagodeiro estão pedindo a eliminação do brother.

Os administradores de Pitel afirmaram no Instagram que, levando em consideração as falas de Rodriguinho sobre a sister, eles preferem que Fernanda Nande e Lucas Buda permaneçam no jogo. "Fernanda é a maior e verdadeira aliada da Pitel na casa, analisando de um todo a situação, vamos seguir o oficial da Fernanda Bande", iniciou.

Na sequência, eles alfinetam Rodriguinho. "E pelas inúmeras falas que a Pitel, infelizmente, não tem acesso estando dentro da casa, falas essas sobre a nossa Pitel que não são perdoáveis, como falar que queria "adestrar" a Pitel para ela se posicionar no jogo como ele bem queria... E o mesmo já falou lá dentro para outros brothers que não joga nem com Pitel e nem com a Fernanda", finalizou declarando torcida para eliminação do pagodeiro.

Do outro lado, a equipe de Fernanda Bande também se posicionou a favor da saída de Rodriguinho. Eles afirmaram que apesar de ser amigos, a sister não vê tudo o que nós vemos. "Nesse paredão seremos 'fora Rodriguinho' pensando no jogo externo e com a consciência de que a Fernanda não vê tudo o que nós vemos. Pedimos para que a torcida não disperse os votos e vamos com tudo para salvar nossa loba", disparou nas redes sociais.

Na web, internautas reagiram ao posicionamento das equipes. "Que loucura é essa? É fora Lucas, pô. Que trairagem, a Fernanda jamais aceitaria isso", escreveu um seguidor. "Poxa, aí não. Contra o grande aliado dela? O Buda lá não ajuda ela em nada. Rodriguinho ainda vota a favor. Péssima orientação", pontuou outro fã.