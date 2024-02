Thor Batista surge envelhecido aos 32 anos e choca a web

Primogênito de Eike Batista, o empresário Thor Batista chocou a web ao aparecer recentemente nas redes sociais com um visual bastante envelhecido. Com apenas 32 anos, o rapaz, que acaba de ter seu primeiro filho com a modelo Lunara Campos, compartilhou um ensaio de fotos ao lado de sua companheira e de seu novo herdeiro.



Contudo, o que roubou a cena mesmo foi o “novo visual” dele. Com uma aparência bem diferente de sua tradicional versão “playboy polêmico”, a versão “pai de família” de Thor Batista surpreendeu a todos com cabelos grisalhos e calvos, além de marcas de expressão no rosto.

Na publicação em que aparece ao lado de Thor apresentando o primeiro filho nas redes sociais, Lunara Campos comemorou a chegada do bebê, que nasceu em 18 de janeiro e foi batizado com o mesmo nome do pai.

“Comemorando o primeiro mês do nosso amorzinho Thor II !!! Com a visita da família! Deus te abençoe e te proteja sempre meu menino lindo!”, escreveu ela na legenda do post. “Esse primeiro mês foi intenso, lindo, cheio de emoções, de muito amor, super cansativo, mas muito feliz!”, completou a modelo.

Web reage

Entretanto, quem acompanhou os últimos anos de Thor Batista, que foram recheados de polêmicas nos holofotes, ficou bastante surpreso com tanta mudança, tanto física quanto de comportamento, já que não se vê mais o nome do empresário envolvido em problemas como antes.

“Quando que o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo? Quanto tempo eu dormi?”, disse um internauta. “Meu Deus do céu ele só tem 32 anos????”, questionou outra.