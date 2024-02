BBB 24: Davi deita para dormir com Isabelle e ganha carinho

No início da manhã desta segunda-feira (26), Isabelle e Davi estavam no Quarto Magia, no "BBB 24", relembrando momentos em que o baiano conseguiu escapar do Paredão, quando Davi comentou que estava com sono. Ele, então, se deitou na cama ao lado da sister, que o abraçou e fez um carinho na cabeça.

Na sequência, Isabelle afirmou: "Meu maninho que nasceu em Salvador. Gosta de um carinho na cabeça, parece papagaio". E Davi respondeu: "Vou dormir aqui". Isabelle, então, reagiu sorrindo: "Não vai mesmo, não tem perigo de dormir aqui". Davi pede carinho para a sister, e a amazonense disse que iria contar uma história para que ele conseguisse dormir.

Apesar dos dois demonstrarem que estão bem, após as polêmicas na madrugada do último sábado (24), as equipes dos participantes estão divididas e não "apoiam" a amizade dos dois dentro da casa. Por um lado, os administradores de Davi afirmam que Isabelle não é sua aliada. Por outro, o perfil da dançarina vem detonando a pressão do brother na sister.

"É lamentável tudo o que ocorreu durante essa madrugada, mas nós, como amigos e equipe, não podemos nos calar diante de tudo o que vem acontecendo. Tudo tem um limite, e não podemos fingir que está tudo bem quando estamos vendo a Isabelle chorar por uma pressão que vem acontecendo e não é de hoje", publicou o perfil de Isabelle Cunhã no Instagram detonando o brother.

Os administradores relembrando também quando Isabelle foi mostrar o grilo toda feliz para o Davi, após comentar que ela queria achar seu amigo grilo para tirar uma foto. Contudo, ele “espantou” o inseto sem motivo algum. "Todos aqui já conhecem bem a Isabelle e sabem de todo o seu amor pelos animais. Então, nada justifica tal atitude", disparou o administrador do perfil repreendendo a atitude do baiano.